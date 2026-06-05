Shaila Gatta gesto clamoroso verso Helena Prestes dopo The 50 Italia | web diviso

Durante la trasmissione The 50 Italia, Shaila Gatta ha compiuto un gesto considerato clamoroso nei confronti di Helena Prestes. La scena ha diviso il pubblico sui social media, con commenti sia di approvazione che di critica. La loro partecipazione ha attirato l’attenzione per il comportamento inaspettato, suscitando reazioni contrastanti tra gli spettatori. La trasmissione è stata al centro di discussioni online, con molti che hanno commentato l’accaduto.

Shaila Gatta e Helena Prestes sono state le protagoniste di The 50 Italia dove hanno sorpreso il pubblico per il modo in cui si sono comportate. Lontane le liti al limite avvenute all'interno della casa del Grande Fratello ma un rapporto civile e di squadra per superare le prove all'interno del reality show di Amazon Prime Video. Proprio la piattaforma ha rilasciato oggi 5 giugno gli ultimi tre episodi dove il pubblico ha potuto scoprire che a vincere il montepremi è stato Matteo Diamante. Niente fare per Shaila Gatta e Helena Prestes, che hanno comunque raggiunto le fasi finali di The 50 Italia. L'ex velina di Striscia La Notizia e la compagna di Javier Martinez hanno sorpreso il pubblico quando nel corso di una delle ultime prove hanno deciso di collaborare insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Shaila Gatta alle prese con il freddo della Virginia

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