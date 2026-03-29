Nicola Gardini, scrittore e presidente di Salani, ha dichiarato di aver creduto di non innamorarsi più dopo la perdita del marito, sottolineando la necessità di amare per trovare un senso alla vita. A 60 anni, ha aggiunto che gli uomini su Grindr continuano a essere desiderabili. Nel suo nuovo romanzo, intitolato

A parlare è il presidente di Salani e professore di Letteratura italiana e comparata all’Università di Oxford Nicola Gardini, fresco autore di un romanzo, Daddy, pubblicato da Mondadori e proposto al Premio Strega da Renata Colorni, nel quale affronta una storia particolare. Quella di un uomo di 58 anni che, dopo la morte del marito Alex, decide di iscriversi a Grindr, la più famosa app di incontri del mondo gay, scoprendo non solo di essere ancora desiderabile da molti ragazzi che in lui cercano, appunto, un «paparino» da soddisfare, ma anche di avere ancora fame d’amore e di sesso. Sesso e amore cosa sono per lei? «La stessa cosa. Di questi temi si pensa che siano privati e non vadano raccontati, mentre in realtà sono questioni enormi, nazionali e globali: attorno all’amore e al sesso si organizzano le società. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nicola Gardini: «Dopo la scomparsa di mio marito credevo che non mi sarei più innamorato: senza una relazione la vita non ha senso perché abbiamo bisogno di essere amati. A 60 anni gli uomini su Grindr sono ancora desiderabili»

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