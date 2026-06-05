Sfugge all’alt e viene inseguito | aveva la droga ma non l’assicurazione né la patente

Notizia in breve

Un veicolo ha tentato di evitare un controllo e si è dato alla fuga. Durante le verifiche, sono stati trovati droga a bordo, ma il conducente non aveva né assicurazione né patente. La polizia ha continuato l’inseguimento e ha fermato il veicolo successivamente. L’uomo è stato condotto in commissariato e denunciato per omissione di assicurazione e patente, oltre al possesso di sostanze stupefacenti.