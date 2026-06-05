Sfugge all’alt e viene inseguito | aveva la droga ma non l’assicurazione né la patente

Da lecceprima.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un veicolo ha tentato di evitare un controllo e si è dato alla fuga. Durante le verifiche, sono stati trovati droga a bordo, ma il conducente non aveva né assicurazione né patente. La polizia ha continuato l’inseguimento e ha fermato il veicolo successivamente. L’uomo è stato condotto in commissariato e denunciato per omissione di assicurazione e patente, oltre al possesso di sostanze stupefacenti.

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TAVIANO - Sfugge all’alt delle forze dell’ordine: inseguito, viene trovato con droga, senza assicurazione, né patente. È finito in manette un 24enne residente a Taviano, nella nottata fra mercoledì e giovedì, durante un controllo da parte dei carabinieri della compagnia di Casarano.I militari del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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