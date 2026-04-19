Fugge all' alt e viene inseguito dai carabinieri | guidava senza patente e senza assicurazione

Un uomo alla guida di un veicolo ha tentato di sfuggire a un controllo dei carabinieri a Sezze, proseguendo la marcia senza fermarsi. Durante l’intervento, è stato accertato che il conducente non possedeva né la patente di guida né la copertura assicurativa. L’auto è stata inseguita e fermata successivamente. L’uomo è stato condotto in caserma per i controlli del caso.

Guidava senza patente e quando si è imbattuto in un posto di blocco dei carabinieri, a Sezze, ha proseguito la corsa senza fermarsi. La pattuglia si è messa subito all'inseguimento dell'auto che ha concluso la sua corsa in località Casali.Qui il veicolo è stato bloccato e il conducente, un 36enne.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Fugge all'alt della polizia, arrestato dopo spericolato inseguimento. Era senza patente e con droga

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