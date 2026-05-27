Un uomo di 33 anni è stato fermato dopo aver tentato di scappare per circa 30 chilometri sulla statale tra Villa d’Almè e Dalmine. Durante la fuga, ha causato un tamponamento e ha opposto resistenza all’arresto. Non aveva la patente di guida e ora è accusato di fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale. La corsa si è conclusa con il fermo del veicolo e il suo arresto.

SULLA STATALE. Fuga pericolosa e resistenza i reati contestati a un 33enne. La corsa sulla Villa d’Almè-Dalmine terminata dopo un tamponamento. Era al telefono, ma soprattutto era alla guida senza la patente e con un tasso alcolemico pari al doppio del consentito. Così quando ha visto gli agenti della Polizia locale di Dalmine che gli intimavano l’alt, si è dato alla fuga in quello che per venti minuti e una trentina di chilometri circa si è trasformato in un inseguimento ad alta velocità lungo la Villa d’Almè-Dalmine e le strade di Valbrembo. È successo nella mattinata di mercoledì 26 maggio intorno alle 10 e le scene quasi da film d’azione cui hanno assistito alcuni residenti di Valbrembo e gli automobilisti in transito sulla statale 470dir non sono passate certo inosservate. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Dalmine, fugge all’alt: inseguito per 30 km. Arrestato, non aveva la patente

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