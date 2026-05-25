Il Piano si accende sotto le stelle | musica sfilate e street food per il festival Sotto il cielo del Pià
Il festival “Sotto il cielo del Pià” si terrà sabato 30 maggio nel quartiere del Piano San Lazzaro, con musica, sfilate e street food. L’evento si svolgerà fino alle 2 del mattino, trasformando l’area in un grande palcoscenico all’aperto.
ANCONA – Il Piano San Lazzaro si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto. Sabato 30 maggio arriva il festival “Sotto il cielo del Pià”, una kermesse che promette di far battere il cuore del quartiere fino alle 2 del mattino. Musica dal vivo, spettacoli di danza, street. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Canzone dAmore sotto le Stelle | Amore al Gusto di Stelle | Italian Love Song
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