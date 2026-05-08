Le sagre l' antiquariato e i bozzetti per la Lancia d' Oro | gli eventi del fine settimana
Nel fine settimana dall’7 al 10 maggio, l’Aretino ospita diversi eventi culturali e folkloristici. Sono previste sagre, esposizioni di antiquariato e presentazioni di bozzetti per la manifestazione chiamata Lancia d’Oro. Per segnalare incontri e manifestazioni, è possibile scrivere all’indirizzo email della redazione. Le iniziative si svolgono in diversi luoghi della provincia e coinvolgono vari operatori e partecipanti.
Gli eventi del fine settimana, da venerdì 7 a domenica 10 maggio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUISpeciale Sagre -.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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