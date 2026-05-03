A Vittuone si sono tenute le votazioni per le elezioni comunali, con una sfida tra la sindaca uscente e la sua ex assessora. Le operazioni di voto si sono svolte senza particolari problemi e si attende il risultato delle schede. La campagna elettorale si è concentrata sui temi dei servizi sociali e del commercio locale, che potrebbero subire modifiche a seconda dell’esito delle urne. I cittadini sono chiamati a scegliere tra i due candidati.

? Cosa scoprirai Chi vincerà la sfida tra la sindaca uscente e la sua ex assessora?. Come cambieranno i servizi sociali e il commercio locale con il nuovo voto?. Perché l'ex assessora accusa l'amministrazione di aver abbandonato gli spazi pubblici?. Quali conseguenze avrà il voto sulla gestione del territorio e del digitale?.? In Breve Bonfadini punta su servizi sociali, distretto commerciale e rigenerazione urbana.. Comerio critica l'immobilismo gestionale e l'abbandono di spazi pubblici.. Lista ViviAmo Vittuone! presenta 12 candidati al Consiglio comunale.. Coalizione Uniti per fare! propone 11 candidati per il centrodestra.. Vittuone si sveglia oggi, domenica 3 maggio 2026, con il destino del comune nelle mani dei cittadini che devono scegliere tra due donne che per anni hanno amministrato insieme.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vittuone alle urne: sfida tra la sindaca e la sua ex assessora

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