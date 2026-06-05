Sferra 5 coltellate al comico Nikita Miller migrante ottiene la cittadinanza tedesca

Un migrante ha ferito gravemente un comico tedesco con cinque coltellate durante un episodio avvenuto in una strada cittadina. L'aggressione si è verificata in pieno giorno, con l'uomo che ha estratto un coltello e ha colpito più volte il comico, che è stato trasportato in ospedale. Nel frattempo, il migrante ha ottenuto la cittadinanza tedesca, secondo quanto riferito dalle autorità.

Nikita Miller, un comico tedesco, è stato quasi ucciso da un migrante che lo ha accoltellato nella stazione centrale di Brema Il suo aggressore è stato rilasciato la stessa notte dell’attacco. Nikita ha poi spiegato che il tribunale ha affermato che il migrante “non rappresentava più alcun pericolo”. Inoltre, l’accusa è stata ridotta a lesioni corporali invece che tentato omicidio, cosa che Nikita ha detto essere dovuta al fatto che il tribunale ha sostenuto che il migrante aveva interrotto l’aggressione prima di ucciderlo. Nikita ha spiegato in tribunale che è sopravvissuto all’attacco solo perché si è difeso, e che il migrante si è fermato solo quando la lama si è rotta. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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