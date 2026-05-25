Litigio termina del sangue nel ghetto di Borgo Mezzanone | migrante ferito a coltellate
Un migrante è stato ferito con coltellate durante un litigio nel ghetto di Borgo Mezzanone. La lite tra alcuni migranti è degenerata in violenza, con uno di loro colpito con un’arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e hanno avviato le verifiche per identificare i responsabili. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità dell’aggressione.
Litigio termina del sangue, nel ghetto di Borgo Mezzanone, dove un uomo è stato colpito con una lama durante una accesa discussione tra migranti. Il fatto è successo nel pomeriggio di ieri, domenica 24 maggio, nell'insediamento abusivo - la cosiddetta ‘pista’ - sorto nei pressi dell'ex Centro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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