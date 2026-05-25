Litigio termina del sangue nel ghetto di Borgo Mezzanone | migrante ferito a coltellate

Notizia in breve

Un migrante è stato ferito con coltellate durante un litigio nel ghetto di Borgo Mezzanone. La lite tra alcuni migranti è degenerata in violenza, con uno di loro colpito con un’arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e hanno avviato le verifiche per identificare i responsabili. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità dell’aggressione.