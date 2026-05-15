Sako Bakari ucciso da un quindicenne | l’odio razziale e la caccia al migrante
Un quindicenne è stato accusato dell’omicidio di un uomo, in un episodio che ha sollevato questioni legate all’odio razziale e alla presenza di migranti. La vicenda si è svolta in una zona urbana e ha coinvolto una lite che ha portato alla morte della vittima. L’indagine è in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto e le motivazioni che hanno portato al gesto. Il fatto ha attirato l’attenzione dei mezzi di informazione e alimentato il dibattito pubblico sul tema dei rapporti tra le diverse comunità.
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Solidarietà per Bakari Sako, la comunità di Taranto si mobilita
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Immagini dalla manifestazione di solidarietà per Bakari Sako, il 35enne di origine maliana ucciso a Taranto. La città scende in piazza a portare la voce di chi vuole una Taranto diversa.? A nome di tutta la comunità tarantina, esprimiamo un dolore profondo, - Facebook facebook
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