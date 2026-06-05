Una donna di 74 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un camion in un parcheggio di Caleppio di Settala. L'incidente è avvenuto in via Fermi mentre la donna attraversava l'area. Attualmente si trova in condizioni critiche e si trova in fin di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per le verifiche del caso.

Settala (Milano), 5 giugno 2026 – Stava camminando nei pressi di un parcheggio in via Fermi a Caleppio di Settala, quando è stata investita in pieno da un camion impegnato in una manovra. Vittima dell'incidente questa mattina intorno alle 11 una donna di 74 anni. La settantenne è stata travolta dal mezzo pesante, il cui conducente non si è evidentemente reso conto della pensionata. L'automedica ha prestato i primi soccorsi alla 74enne Interviene l’elisoccorso Quando i mezzi di soccorso sono arrivati sul posto, si sono subito resi conto delle condizioni critiche della donna: nella caduta sull’asfalto ha riportato traumi multipli in varie parti del corpo e contusioni: è scattato il codice della massima gravità, quello rosso, e dopo le prime cure da parte dei medici del 118 è stata portata con l’elisoccorso al Niguarda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Donna di 74 anni travolta da un camion in un parcheggio di Caleppio di Settala: è in fin di vita

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