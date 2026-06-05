Seta Usb annuncia uno sciopero per lunedì 8 giugno

Lunedì 8 giugno, i lavoratori del trasporto pubblico appartenenti al sindacato Usb hanno annunciato uno sciopero. La protesta coinvolge i dipendenti della società Seta, operante nel settore dei trasporti. La mobilitazione si svolgerà in un giorno specifico e riguarda il personale di questa azienda. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni dello sciopero o sulle eventuali richieste dei lavoratori.

Sciopero dei lavoratori del sindacato Usb dentro la società del trasporto pubblico Seta, previsto per lunedì 8 giugno. Lo sciopero di 24 ore interessa le tre province servite da Seta: Modena, Reggio Emilia, Piacenza. «Uno sciopero – spiega Usb - che arriva alla fine di un anno scolastico molto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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