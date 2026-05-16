Roma e Lazio | sciopero USB blocca trasporti e ferrovie per 24 ore

Nella giornata di oggi, i trasporti pubblici e le ferrovie sono stati sospesi per 24 ore a causa di uno sciopero organizzato dall'USB. Le linee della metropolitana più colpite sono state quelle principali, con blocchi che hanno interessato diverse tratte. Le fasce di garanzia hanno consentito alcuni spostamenti limitati, ma molte corse sono state cancellate o ridotte. La manifestazione ha coinvolto lavoratori del settore, determinando disagi per pendolari e utenti dei servizi di trasporto pubblico.

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? Punti chiave Quali linee della metropolitana subiranno i blocchi più pesanti?. Come influiranno le fasce di garanzia sugli spostamenti dei pendolari?. Dove colpiranno maggiormente le interruzioni del servizio extraurbano?. Quando inizieranno i disagi per chi deve viaggiare di notte?.? In Breve Blocco ferrovie nazionale dalle 21 di domenica 18 maggio fino a lunedì 19 maggio.. Fasce di garanzia per trasporti urbani dalle 8:30 alle 17 e dalle 17 alle 20.. Rischio isolamento comunità nei comuni della provincia per mancanza bus extraurbani.. Interruzioni previste sulla rete notturna tra domenica 18 e lunedì 19 maggio.. Lunedì 19 maggio 2026, il sindacato USB indagherà un blocco totale della mobilità con uno sciopero generale di 24 ore che colpirà Roma e l’intero territorio del Lazio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma e Lazio: sciopero USB blocca trasporti e ferrovie per 24 ore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sciopero dei trasporti: i treni si fermano per 24 ore nel week endFine settimana complicato sul fronte dei trasporti; inizia infatti oggi una tre giorni di scioperi che interesserà prima il comparto aereo poi quello... Frosinone, sciopero dei trasporti: i treni si fermano per 24 ore nel weekendI lavoratori incrociano le braccia dalle 21 di venerdì 27 alla stessa ora di sabato 28 febbraio. Il presidente del Tar del Lazio, Roberto Politi, ha sollecitato Prefettura di Roma e Lega Serie A a confrontarsi e trovare una soluzione in merito al giorno e all'orario della disputa del derby capitolino. Nessun provvedimento cautelare monocratico del tribunale x.com Derby di Roma rinviato a lunedì sera - Un casino evitabile reddit Sciopero a Roma il 18 maggio: nel giorno del derby a rischio metro, bus, tram e treniSarà un lunedì 18 maggio nero per i trasporti di Roma. Per 24 ore, infatti, incroceranno le braccia i lavoratori di Atac, Cotral e Trenitalia. A rischio, quindi, bus, metro, tram e treni della ... romatoday.it Sciopero 18 maggio, stop a treni e trasporto locale: gli orari. Si ferma anche la scuolaLa mobilitazione generale è stata indetta dall’Usb. Il Gruppo Fs e le aziende metropolitane stanno ufficializzando le fasce di garanzia ... repubblica.it