Trasporti a rischio lunedì 8 giugno sciopero di 24 ore dei bus Seta

Lunedì 8 giugno, i dipendenti dei bus Seta scioperano per 24 ore. La protesta bloccherà il servizio di trasporto pubblico locale, coinvolgendo pendolari, studenti e utenti. La sospensione interesserà tutte le linee gestite dall’azienda, senza preavviso specifico sui percorsi alternativi. Non sono previste corse nel corso della giornata, causando disagi nelle fasce orarie di punta. La mobilitazione si svolge senza comunicazioni ufficiali su eventuali limitazioni o servizi sostitutivi.

Si preannuncia un inizio di settimana complicato per pendolari, studenti e utenti del trasporto pubblico locale. L'azienda SETA S.p.A. ha comunicato che l'organizzazione sindacale USB (Unione Sindacale di Base) ha proclamato uno sciopero aziendale della durata di 24 ore, previsto per l'intera. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Avversione al rischio per la fotografia? reddit

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