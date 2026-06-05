Servizio civile con Anci Toscana | 17 posti disponibili nell' Aretino Le proposte
Fino a mercoledì 10 giugno alle ore 12, è possibile iscriversi ai progetti di servizio civile promossi da Anci Toscana nell’Aretino. Sono disponibili 17 posti complessivi. La scadenza riguarda il bando regionale, che permette di partecipare alle iniziative di servizio civile promosse dall’associazione.
C’è tempo fino a mercoledì 10 giugno (ore 12) per iscriversi a progetti di Servizio civile promossi da Anci Toscana presenti nel bando regionale. L'associazione, infatti, partecipa al Servizio civile regionale, supportando i propri enti accreditati nell’attivazione di progetti dedicati a varie. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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