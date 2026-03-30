Servizio civile con Avis Toscana | 9 posti disponibili in Provincia di Pisa

In provincia di Pisa, nove giovani parteciperanno a un programma di servizio civile con Avis Toscana. Questi volontari avranno il compito di promuovere tra i coetanei la cultura della donazione di sangue e plasma, assumendo il ruolo di rappresentanti e sensibilizzatori. La selezione ha coinvolto diversi candidati, e ora i partecipanti sono pronti a svolgere le attività previste dal progetto.

Occasione per impegnarsi nella promozione della donazione di sangue. Candidature fino all'8 aprile Diventeranno 'ambasciatori' per promuovere la cultura della donazione di sangue e plasma tra i giovani. E' la sfida che Avis Toscana lancia aprendo il progetto di Servizio civile universale 'Dono e Scuola in Toscana'. Sono 9 i posti disponibili in provincia di Pisa. Il bando per la selezione, promosso da Avis Toscana all'interno del programma 'Volontari in Rete per il Dono - Terza edizione' realizzato in collaborazione con Avis Nazionale e Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio, prevede 50 posti a disposizione e coinvolge complessivamente 50 sedi Avis distribuite sul territorio regionale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Servizio civile con Avis Toscana: 9 posti disponibili in Provincia di Pisa Articoli correlati Servizio Civile all'Azienda Usl Toscana nord ovest: i posti disponibili in Provincia di PisaIl servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita con un assegno mensile pari a 519,47 euro. Contenuti e approfondimenti su Avis Toscana Temi più discussi: Servizio civile, con Avis Toscana 50 posti disponibili per sensibilizzare gli studenti a donare; Terranuova, Avis: aperto il bando per il servizio civile universale Dono e SCUola in Toscana; Servizio civile, con Avis Toscana 50 posti disponibili per sensibilizzare gli studenti a donare; Servizio civile, Avis Toscana cerca 50 giovani: domande entro l’8 aprile. Servizio civile, con Avis Toscana 50 posti disponibili per sensibilizzare gli studenti a donareFIRENZE - C'è tempo fino alle 14 dell'8 aprile per partecipare al nuovo bando del servizio civile universale promosso da Avis Toscana. Sono 50 i posti ... piananotizie.it Servizio civile, 50 posti con Avis ToscanaC’è tempo fino alle 14 dell’8 aprile 2026 per partecipare al nuovo bando del Servizio civile universale promosso da Avis Toscana. Sono 50 i posti ... gonews.it Presenti al Mercato di San Vincenzo per sostenere LIFCToscana e la ricerca per la Fibrosi Cistica con la vendita delle uova di cioccolato fondente o al latte con un contributo di 15 Euro Vi aspettiamo fino alle 12.30. Avis Comunale San Vincenzo OdV Le - facebook.com facebook