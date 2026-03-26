servizio civile con avis toscana 50 posti disponibili per sensibilizzare gli studenti a donare

È stato aperto un nuovo bando del servizio civile universale promosso da Avis Toscana, che offre 50 posti disponibili. La scadenza per presentare domanda è fissata alle 14 dell’8 aprile. L’iniziativa mira a coinvolgere gli studenti in attività di sensibilizzazione sulla donazione di sangue. I candidati interessati possono presentare le loro domande entro la data stabilita.

C’è tempo fino alle 14 dell’8 aprile per partecipare al nuovo bando del servizio civile universale promosso da Avis Toscana. Sono 50 i posti disponibili per il progetto "Dono e SCUola in Toscana", inserito nel programma nazionale “Volontari in rete per il dono”. Il percorso, della durata di 12 mesi, prevede un impegno di 25 ore settimanali flessibili e un rimborso mensile di 519,47 euro. I giovani selezionati opereranno in una delle 50 sedi Avis toscane, occupandosi di sensibilizzazione nelle scuole di ordine e grado della regione, e garantendo supporto nella gestione quotidiana delle attività associative. L'obiettivo del progetto è... 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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