Servizio Civile alla ‘Braccagni’

Un giovane ha completato un anno di servizio civile presso la biblioteca locale. Durante questo periodo, ha supportato l'organizzazione di eventi culturali e gestito le attività quotidiane. Ha assistito il personale nella catalogazione di libri e nella cura degli spazi dedicati ai lettori. Il suo impegno si è concentrato sulla promozione della lettura e sulla partecipazione alle iniziative della struttura.

Un anno per crescere, imparare e contribuire alla vita culturale della città. La Biblioteca Comunale Marcello Braccagni di Colle di Val d’Elsa offre ai giovani tra i 18 e i 29 anni l’opportunità di partecipare al progetto di Servizio Civile Regionale ‘ Saperi Comuni – Biblioteche comunali e partecipazione ’. Fino al 10 giugno è possibile presentare domanda per vivere un’esperienza formativa all’interno della biblioteca, affiancando il personale nelle attività quotidiane e contribuendo alla promozione della lettura, della cultura e della partecipazione sul territorio. Il progetto rappresenta un’occasione concreta per acquisire competenze professionali nel settore culturale, conoscere da vicino il funzionamento di una biblioteca pubblica e sviluppare capacità relazionali e organizzative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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