Servizio civile 9 posti alla Fraternita dei Laici di Arezzo

Da arezzonotizie.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Entro l’11 giugno 2026 alle 12:00 si può presentare domanda per 9 posti di servizio civile presso la Fraternita dei Laici di Arezzo. I posti sono disponibili per tre progetti finanziati a livello regionale. Le candidature devono essere inviate entro la scadenza indicata.

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Entro l’11 giugno 2026 alle ore 12.00 è possibile presentare la domanda per la copertura di 9 posti nell’ambito dei 3 progetti per il Servizio civile regionale presso la Fraternita dei Laici di Arezzo. 1) Progetto Archivio: 2 posti per 30 ore settimanali per fare attività di censimento della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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