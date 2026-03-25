Servizio civile | dagli ospedali alla Biennale tanti posti per i giovani a Venezia

Scade l’8 aprile il bando 2026 per la selezione di 65.964 operatori volontari destinati a progetti di servizio civile universale sia in Italia che all’estero. Tra le opportunità disponibili, ci sono incarichi presso ospedali e progetti legati alla Biennale di Venezia. La selezione riguarda giovani interessati a partecipare a iniziative di volontariato e assistenza, con una vasta gamma di settori coinvolti.

Il bando scade l'8 aprile, per gli under 28 la possibilità di impegno civico retribuito nel comune di Venezia e in molte delle principali istituzioni del territorio. I dettagli Scade l'8 aprile il bando 2026 per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti del servizio civile universale in Italia e all’estero. Come ogni anno, la maggior parte degli enti del territorio (comuni, onlus, fondazioni) partecipano al bando. Tra questi il comune di Venezia cerca 77 giovani per i suoi 3 programmi e 14 progetti di Servizio Civile. I progetti per cui è possibile presentare domanda si dividono in diversi ambiti che... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Servizio civile: dagli ospedali alla Biennale, tanti posti per i giovani a Venezia Articoli correlati Servizio Civile Universale 2026: all’Unione Ciechi di Arezzo 5 posti per i giovaniArezzo, 25 marzo 2026 – C’è tempo fino all’8 aprile per candidarsi al Servizio Civile Universale: un’opportunità concreta per i giovani tra i 18 e i... Servizio Civile Universale: a Forlimpopoli sei posti per giovani tra i 18 e i 28 anniIl bando, pubblicato nei giorni scorsi, mette complessivamente a disposizione 65. Aggiornamenti e notizie su Servizio civile Temi più discussi: Servizio Civile Universale: diventa anche tu protagonista in ospedale; L'Asl Cn2 cerca giovani per il servizio civile all’ospedale di Verduno; Asl, 74 posti per i giovani con il servizio civile universale: i progetti e le scadenze; Servizio civile, un posto disponibile al servizio per le dipendenze di Conegliano. Servizio Civile 2026 all’Ospedale di VerdunoL’ASL CN2 offre ai giovani l’opportunità di partecipare a un progetto ad alto impatto sociale, all’interno dell’Ospedale di Verduno, a supporto delle persone più fragili. Un’esperienza che fa la diffe ... ideawebtv.it Aperte le candidature per il Servizio Civile Universale all’Ospedale di VerdunoIl progetto nasce per rafforzare il supporto alle persone sole e in condizioni di fragilità, che possono incontrare maggiori difficoltà nel gestire il proprio percorso di cura ... cuneodice.it Buongiorno volevo sapere esistono delle fasce orarie entro le quali il servizio civile deve essere svolto Esempio entro le 21 sera o non prima delle 8 del mattino ecc .. o può essere svolto in qualsiasi fascia oraria anche di notte Grazie - facebook.com facebook Servizio civile, 353 posti in Abruzzo x.com