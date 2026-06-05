Servivano alcol a minori di 16 anni sospeso per 10 giorni un locale in via Garibaldi a Catania

Notizia in breve

Un locale in via Garibaldi a Catania è stato sottoposto a sequestro temporaneo per 10 giorni. Il questore ha disposto la sospensione delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 100 del Tulps, dopo che sono stati trovati minori di 16 anni in possesso di alcolici nel locale. I controlli sono stati effettuati dalla polizia, che ha riscontrato la presenza di giovani con bevande alcoliche vietate.