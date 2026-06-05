Servivano alcol a minori di 16 anni sospeso per 10 giorni un locale in via Garibaldi a Catania
Un locale in via Garibaldi a Catania è stato sottoposto a sequestro temporaneo per 10 giorni. Il questore ha disposto la sospensione delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 100 del Tulps, dopo che sono stati trovati minori di 16 anni in possesso di alcolici nel locale. I controlli sono stati effettuati dalla polizia, che ha riscontrato la presenza di giovani con bevande alcoliche vietate.
Scattano i sigilli per un noto locale di somministrazione di alimenti e bevande in via Garibaldi. Il questore di Catania ha disposto la sospensione temporanea delle autorizzazioni per 10 giorni, applicando l'articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Il provvedimento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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