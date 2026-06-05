serve un nuovo asse ferroviario per la bassa

Dalla Bassa viene una energica spinta per una revisione del Prit (Piano regionale integrato dei trasporti) che abbia al centro soluzioni di mobilità relativamente ai Comuni dell’Area Nord innovative. La richiesta, fattasi ora pressante da parte delle istituzioni locali e dei comitati dei cittadini sulla Regione, è per un nuovo asse ferroviario a servizio della macro Area Cispadana a nord della via Emilia, l’abbandono del progetto Cispadana autostradale per una soluzione più conveniente di strada a scorrimento veloce e la valorizzazione di piattaforme trasportistiche intermodali. C’è l’esigenza, dopo 50 anni di promesse intorno alla... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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