Come sarà il nuovo Dopolavoro ferroviario

Sono iniziati i lavori di restauro dell’Arena Puccini e la manutenzione dell’area circostante, inseriti nel progetto di rinnovamento del Dopolavoro ferroviario. Gli interventi prevedono lavori sulla parte monumentale e sull’ambiente che la circonda, con l’obiettivo di preservare e valorizzare lo spazio. Le operazioni sono gestite dal Comune di Bologna e riguardano il recupero e la sistemazione degli edifici e delle aree adiacenti, senza yet fornire una data di conclusione.

Il Dopolavoro ferroviario sta iniziando la sua trasformazione: sono partiti infatti i lavori di restauro dell’Arena Puccini e la manutenzione dell’area circostante, che prevede interventi significativi sulla parte monumentale, con l'obiettivo - come spiega il Comune di Bologna - “di tutelare e.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Il Dopolavoro ferroviario posiziona una panchina rossa in StazioneANCONA – Venerdì 6 marzo alle 12 il Dopolavoro ferroviario di Ancona posizionerà una panchina rossa nel piazzale Ovest della Stazione ferroviaria... Treni, neve e temporali in scala 1:87: riapre il plastico del Dopolavoro Ferroviario (ed è gratis)Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 il pubblico potrà nuovamente ammirare il Plastico del Dopolavoro Ferroviario di via Sacchi a Torino.