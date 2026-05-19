Putin | l’asse con la Cina serve alla stabilità non contro terzi

Il presidente di uno dei paesi più grandi al mondo ha dichiarato che l’alleanza con la Cina mira a mantenere la stabilità regionale e globale, senza essere diretta contro terzi. Questa affermazione arriva in un momento di crescente attenzione internazionale verso le relazioni tra Mosca e Pechino. I legami tra i due paesi si basano su accordi di cooperazione economica e strategica, con incontri regolari tra i vertici e accordi commerciali che rafforzano questa partnership. La discussione riguarda anche l’impatto di questa alleanza sulla gestione delle attuali crisi mondiali.

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