Putin | l’asse con la Cina serve alla stabilità non contro terzi
Il presidente di uno dei paesi più grandi al mondo ha dichiarato che l’alleanza con la Cina mira a mantenere la stabilità regionale e globale, senza essere diretta contro terzi. Questa affermazione arriva in un momento di crescente attenzione internazionale verso le relazioni tra Mosca e Pechino. I legami tra i due paesi si basano su accordi di cooperazione economica e strategica, con incontri regolari tra i vertici e accordi commerciali che rafforzano questa partnership. La discussione riguarda anche l’impatto di questa alleanza sulla gestione delle attuali crisi mondiali.
? Punti chiave Come influenzerà questo asse la gestione delle crisi globali attuali?. Quali sono i pilastri operativi che legano Mosca e Pechino?. Perché il coordinamento nei Brics sfida le dinamiche occidentali tradizionali?. Cosa garantisce la stabilità di questo rapporto dopo venticinque anni?.? In Breve Legame strategico basato sul trattato di buon vicinato firmato 25 anni fa.. Cooperazione operativa attraverso forum ONU, Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai e Brics.. Obiettivo comune di tutela della sovranità nazionale e del diritto internazionale.. In occasione della prossima visita in Cina, Vladimir Putin ha ribadito che il legame strategico tra Mosca e Pechino non mira a colpire terzi soggetti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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