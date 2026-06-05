Nella prossima stagione l’ Imolese Futsal giocherà ancora in serie A2, un torneo importante per il movimento del calcio a 5 della città e per chi è appassionato di questo sport. Per il torneo 20262027 si riparte con un nuovo corso, ma che in realtà è un ritorno all’antico, alla guida della squadra ci sarà il presidente Leonardo Vanni (nella foto). Un doppio ruolo per avere tutta la situazione sotto controllo e per avere la certezza di possedere l’esperienza giusta per cimentarsi con la A2. Il presidente e tecnico ha già messo le carte in tavola ed è partita l’operazione della costruzione del gruppo che comincerà la preparazione nella seconda metà di agosto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A2, il cantiere rossoblù. Vanni raddoppia: presidente e tecnico di un’Imolese Futsal che sogna in grande

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