Serie A2 il cantiere rossoblù Vanni raddoppia | presidente e tecnico di un’Imolese Futsal che sogna in grande
Il presidente dell’Imolese Futsal ha annunciato che la squadra giocherà anche nella prossima stagione in Serie A2. Vanni ricoprirà ancora il ruolo di tecnico, mantenendo la guida tecnica del team. La formazione rossoblù si prepara a disputare il campionato di livello nazionale, confermando la partecipazione nel torneo di categoria. La squadra si allena per la prossima stagione, senza cambiare obiettivi o formazione.
Nella prossima stagione l’ Imolese Futsal giocherà ancora in serie A2, un torneo importante per il movimento del calcio a 5 della città e per chi è appassionato di questo sport. Per il torneo 20262027 si riparte con un nuovo corso, ma che in realtà è un ritorno all’antico, alla guida della squadra ci sarà il presidente Leonardo Vanni (nella foto). Un doppio ruolo per avere tutta la situazione sotto controllo e per avere la certezza di possedere l’esperienza giusta per cimentarsi con la A2. Il presidente e tecnico ha già messo le carte in tavola ed è partita l’operazione della costruzione del gruppo che comincerà la preparazione nella seconda metà di agosto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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