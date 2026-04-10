Giuseppe Fiorenza non sarà il tecnico del Messina Futsal in Serie A2 Élite

Il Messina Futsal e l’allenatore Giuseppe Fiorenza hanno deciso di interrompere il rapporto professionale. La separazione avviene dopo aver portato alla promozione in Serie A2 Élite, un risultato celebrato dal club e dall’allenatore. La decisione è stata presa di comune accordo, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. Fiorenza non sarà più alla guida della squadra nella prossima stagione di Serie A2 Élite.

Si sono divise le strade tra il Messina Futsal e il tecnico Giuseppe Fiorenza. Scritta in modo indelebile nel libro dei ricordi più belli l’esaltante promozione in Serie A2 "Élite" di calcio a 5, la dirigenza e l’allenatore hanno deciso, in comune accordo, di salutarsi, augurandosi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Il Messina Futsal vince il campionato e festeggia la promozione in Serie A2 ÉliteNell’ultima e decisiva giornata della regular season, la squadra giallorossa è stata battuta (6-3) in trasferta dal Mazara 2020, ma ha mantenuto i... Il Messina Futsal va a Mazara del Vallo per trasformare il sogno "A2 Élite" in realtàLa partita contro il Mazara 2020, decisiva per la vittoria del torneo di Serie A2 di calcio a 5, è in programma sabato con inizio alle ore 18.