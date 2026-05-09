Calcio a 5 serie A2 Il Montebianco sogna l’elite del futsal italiano Via alla finalissima | l’ostacolo è il Cornedo

È partita la finalissima del campionato di serie A2 di calcio a 5, con il Montebianco che si prepara ad affrontare il Cornedo. La sfida rappresenta un passaggio importante per il club, che punta a ottenere la promozione e tornare a competere ai massimi livelli del futsal italiano. La partita è stata ufficialmente aperta, e le due squadre si apprestano a sfidarsi sul campo per conquistare il titolo.

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