Calcio a 5 serie A2 Il Montebianco sogna l’elite del futsal italiano Via alla finalissima | l’ostacolo è il Cornedo
È partita la finalissima del campionato di serie A2 di calcio a 5, con il Montebianco che si prepara ad affrontare il Cornedo. La sfida rappresenta un passaggio importante per il club, che punta a ottenere la promozione e tornare a competere ai massimi livelli del futsal italiano. La partita è stata ufficialmente aperta, e le due squadre si apprestano a sfidarsi sul campo per conquistare il titolo.
Inizia la sfida che potrebbe riportare il Prato Calcio a 5, ora targato Montebianco, nell’elite del futsal italiano. E’ tempo infatti di finalissima dei playoff di serie A2 per i biancazzurri, che si disputeranno la promozione nella seconda divisione nazionale, la A2 Elite, appunto, con il Futsal Cornedo. Si gioca al meglio delle due partite. Oggi si comincia con la gara d’andata in programma al Pala De Gasperi di Cornedo Vicentino, sabato prossimo il match di ritorno sarà invece disputato al Pala Kobilica. Un vantaggio, quello di giocare gara 2 in casa per la squadra allenata da Luca Pullerà, che andrà però concretizzato a partire dalla sfida odierna, che avrà inizio alle 15.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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