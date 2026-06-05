L'AN Brescia ha vinto la seconda partita dei quarti di finale Scudetto contro il De Akker con un punteggio di 24-10, chiudendo la serie con due vittorie consecutive. La squadra si è assicurata così il pass per le semifinali. La partita si è giocata in trasferta, e questa vittoria permette all'AN Brescia di proseguire nella competizione. Il risultato finale ha concluso la serie con un netto vantaggio per la squadra ospite.

L’AN Brescia non lascia spazio a dubbi e chiude la serie dei quarti di finale Scudetto con un netto 24-10 in casa del De Akker, conquistando il 2-0 e il pass per la semifinale. Una gara indirizzata fin dal primo tempo, con i lombardi capaci di partire fortissimo e di segnare le prime nove reti del match, mettendo di fatto i titoli di coda già a metà del secondo quarto. I parziali raccontano bene il dominio bresciano: gli uomini di Sandro Bovo rispettano i pronostici. Il De Akker, squadra vera e reduce dal successo in Conference League, ha pagato anche il peso degli infortuni, senza però mai rinunciare a giocare. Brescia, invece, ha mostrato profondità, ritmo e qualità realizzativa, con Gianazza grande protagonista a quota cinque reti, Ferrero a quattro, Guerrato e Giri a tre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie A1. L’An chiude la pratica. De Akker eliminata

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