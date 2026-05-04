Internazionali 2026 oggi sorteggio | orario e dove vederlo in tv

Oggi si tiene il sorteggio degli Internazionali d'Italia 2026, evento che determina il tabellone del torneo di tennis in programma quest'anno. L'appuntamento è fissato per questa giornata e sarà possibile seguirlo in diretta televisiva. L'evento si svolge in una sede dedicata e l'orario previsto per la trasmissione è stato comunicato dalle organizzazioni ufficiali. I dettagli su come seguire la diretta sono disponibili sul sito ufficiale del torneo.

(Adnkronos) – Conto alla rovescia per gli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, lunedì 4 maggio, è in programma – in diretta tv e streaming – il sorteggio dei tabelloni principali di singolari maschile e femminile del Masters 1000 di Roma, al via martedì 5 maggio per le donne e mercoledì 6 per gli uomini. Attesa per scoprire percorso e avversari di Jannik Sinner, reduce dal trionfo del Masters 1000 di Madrid. La cornice sarà la suggestiva Piazza del Popolo, dove è stato allestito un campo che ha già ospitato incontri delle prequalificazioni e sessioni di allenamento di alcuni dei tennisti che saranno protagonisti al Foro Italico. Tra loro la polacca Iga Swiatek, che sarà presente al sorteggio insieme al canadese Felix Auger-Aliassime.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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