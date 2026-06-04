L’occasione di una vita, da una parte e dall’altra. Una russa che ha scritto “Lady Di” sul borsone da tennis e una polacca che aveva quasi rinunciato a giocare a tennis a 19 anni. Diana Shnaider, n.25 del tabellone femminile, contro Maja Chwalinska, n.114 del mondo proveniente dalle qualificazioni e reduce da otto vittorie di fila qui a Parigi. Due mancine, classe 2004 e 2001, in quella che sarà solo la terza semifinale Slam dell’Era Open tra due giocatrici che non sono destrorse (dopo Seles-Navratilova nel 1992 e Kvitova-Safarova nel 2014, entrambe a Wimbledon). Shnaider ha portato a termine il compito più difficile, rimontando Sabalenka a suon di vincenti e trionfando 6-0 al terzo, scatenando la frustrazione della n. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - E' il Roland Garros delle sorprese: oggi Shnaider-Chwalinska per un posto in finale

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Tennis World in Shock as Diana Shnaider Destroys Sabalenka in Final Set!

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