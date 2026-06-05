fiorentina il calendario 2026 27 i viola partono in casa della roma poi frosinone e torino segui la diretta

La Fiorentina affronterà la Roma nella prima giornata del campionato 2026-27, seguita da partite contro Frosinone e Torino. I calendari sono stati annunciati durante un evento al Festival della Serie A a Parma. La stagione prevede un inizio in trasferta contro la squadra capitolina, con le successive gare casalinghe e in trasferta ancora da definire. La composizione del calendario è stata comunicata ufficialmente al pubblico presente all’evento.

Firenze, 5 giugno 2026 – La Fiorentina conosce il suo percorso nel prossimo (imminente) campionato. Nell’evento a Parma, al Festival della Serie A, resi noti i calendari della stagione 2026-27. Vengono riepilogati i criteri di compilazione dei calendari. Confermata l'asimmetria. Cominciato il conto alla rovescia in attesa della prima giornata. Al Teatro Regio di Parma partono i video sui grandi protagonisti della scorsa stagione Verso il centenario: due documentari in programma. Dal marchese Ridolfi ai campioni del ’56. Perle di storia viola Nuovo tecnico, ci siamo. Grosso, l’attesa è finita. Ultimi dettagli da limare. Entro sabato sarà viola 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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