fiorentina il calendario 2026 27 i viola partono in casa della roma a novembre sfida alla juve segui la diretta

La Fiorentina apre il campionato 2026-27 in casa della Roma. A novembre affronta la Juventus. I calendari sono stati annunciati durante il Festival della Serie A a Parma.

Firenze, 5 giugno 2026 – La Fiorentina conosce il suo percorso nel prossimo (imminente) campionato. Nell’evento a Parma, al Festival della Serie A, resi noti i calendari della stagione 2026-27. Vengono riepilogati i criteri di compilazione dei calendari. Confermata l'asimmetria. Cominciato il conto alla rovescia in attesa della prima giornata. Al Teatro Regio di Parma partono i video sui grandi protagonisti della scorsa stagione Verso il centenario: due documentari in programma. Dal marchese Ridolfi ai campioni del ’56. Perle di storia viola Nuovo tecnico, ci siamo. Grosso, l’attesa è finita. Ultimi dettagli da limare. Entro sabato sarà viola 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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CALENDARIO INTER SERIE A 2026/27 1ª Inter-Monza 2ª Cagliari-Inter 3ª Inter-Napoli 4ª Inter-Udinese 5ª Roma-Inter 6ª Inter-Parma 7ª Bologna-Inter 8ª Inter-Fiorentina 9ª Venezia-Inter 10ª Milan-Inter 11ª Inter-Como 12ª Atalanta-Inter 13ª Inter-Genoa 14ª Fr x.com

[MilanVibes] Alberto Marangon, che è il team manager del Milan dal 2023, rappresenterà i Rossoneri domani a Parma per il sorteggio del calendario della Serie A EniLive 2026/2027. reddit

Sorteggio calendario Serie A. La prima giornata: Roma in casa con la Fiorentina, Lazio a Bologna. Alla terza Juve-Milan e Inter-NapoliBologna-Torino Fiorentina-Napoli Frosinone-Como Juventus-Atalanta Milan-Lecce Monza-Sassuolo Parma-Genoa Roma-Inter Udinese-Cagliari Venezia-Lazio Atalanta-Frosinone Cagliari-Bologna Como-Sassuolo Gen ... leggo.it

Fiorentina, il calendario 2026-27. I viola partono in casa della Roma. A novembre sfida alla Juve / Segui la direttaFirenze, 5 giugno 2026 – La Fiorentina conosce il suo percorso nel prossimo (imminente) campionato. Nell’evento a Parma, al Festival della Serie A, resi noti i calendari della stagione 2026-27. lanazione.it