Fiorentina il calendario 2026-27 I viola partono in casa della Roma A novembre sfida alla Juve Segui la diretta

Da sport.quotidiano.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Fiorentina apre il campionato 2026-27 in casa della Roma. A novembre affronta la Juventus. I calendari sono stati annunciati durante il Festival della Serie A a Parma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Firenze, 5 giugno 2026 – La Fiorentina conosce il suo percorso nel prossimo (imminente) campionato. Nell’evento a Parma, al Festival della Serie A, resi noti i calendari della stagione 2026-27. Vengono riepilogati i criteri di compilazione dei calendari. Confermata l'asimmetria. Cominciato il conto alla rovescia in attesa della prima giornata. Al Teatro Regio di Parma partono i video sui grandi protagonisti della scorsa stagione Verso il centenario: due documentari in programma. Dal marchese Ridolfi ai campioni del ’56. Perle di storia viola Nuovo tecnico, ci siamo. Grosso, l’attesa è finita. Ultimi dettagli da limare. Entro sabato sarà viola 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

fiorentina il calendario 2026 27 i viola partono in casa della roma a novembre sfida alla juve segui la diretta
© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, il calendario 2026-27. I viola partono in casa della Roma. A novembre sfida alla Juve / Segui la diretta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Fiorentina, il calendario 2026-27. I viola partono in casa della Roma. Poi Frosinone e Torino / Segui la diretta

Leggi anche: Fiorentina, ecco il calendario 2026-27. Le sfide, le date, le soste / Segui la diretta

Temi più discussi: Calcio: Fiorentina, scopriamo il calendario dei viola; Aspettando il Calendario della Serie A Enilive 2026/27; Estate Fiorentina 2026; Domani il calendario Serie A 2026/27: come scoprirlo LIVE su Sky.

fiorentina il calendario 2026Sorteggio calendario Serie A. La prima giornata: Roma in casa con la Fiorentina, Lazio a Bologna. Alla terza Juve-Milan e Inter-NapoliBologna-Torino Fiorentina-Napoli Frosinone-Como Juventus-Atalanta Milan-Lecce Monza-Sassuolo Parma-Genoa Roma-Inter Udinese-Cagliari Venezia-Lazio Atalanta-Frosinone Cagliari-Bologna Como-Sassuolo Gen ... leggo.it

fiorentina il calendario 2026Fiorentina, il calendario 2026-27. I viola partono in casa della Roma. A novembre sfida alla Juve / Segui la direttaFirenze, 5 giugno 2026 – La Fiorentina conosce il suo percorso nel prossimo (imminente) campionato. Nell’evento a Parma, al Festival della Serie A, resi noti i calendari della stagione 2026-27. lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web