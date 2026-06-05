Serie A 2026 27 | oggi nasce il nuovo calendario dell’Inter Campione d’Italia Ecco dove seguire il sorteggio

Oggi si terrà a Parma il sorteggio del calendario di Serie A 202627, che definirà il percorso dell’Inter tra campionato, Champions League e coppe. La cerimonia sarà trasmessa in diretta, permettendo di seguire le modalità di suddivisione delle partite e gli incontri programmati. La composizione del calendario influenzerà le prossime settimane di gare per la squadra.

Inter News 24 Serie A, il sorteggio a Parma svelerà il cammino dei nerazzurri di Chivu tra campionato, Champions e coppe. Si è appena conclusa una meravigliosa stagione per l’Inter, ma è già tempo di guardare al futuro: Lega Calcio Serie A ha ufficializzato le date del campionato per la stagione sportiva 202627. Il calendario della Serie A 202627 verrà svelato ufficialmente venerdì 5 giugno alle 18:30 nella splendida cornice del Teatro Regio di Parma, nell’ambito della 3ª edizione del Festival della Serie A. In attesa di conoscere il cammino dell’Inter Campione d’Italia nel nuovo campionato, iniziano a delinearsi i confini della stagione 202627, che vedrà i nerazzurri impegnati in Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Internews24.com

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