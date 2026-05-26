Il calendario della stagione 202627 dell’Inter è stato ufficializzato, includendo le date di tutte le partite di Serie A, Champions League e Coppa Italia. La Serie A inizierà a metà agosto, mentre le partite di Champions League si svolgeranno tra settembre e dicembre, con eventuali turni di ritorno fino a maggio. La Coppa Italia si disputerà tra gennaio e maggio.

di Alberto Petrosilli L’Inter guarda al futuro: definite le date della stagione 202627 tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Tutti i dettagli. Si è appena conclusa una stagione straordinaria per l’Inter, ma in casa nerazzurra è già tempo di programmare il futuro. La Lega Serie A ha infatti ufficializzato il calendario della stagione sportiva 202627, delineando i principali appuntamenti che accompagneranno l’Inter nel prossimo anno tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. I nerazzurri, reduci da un’annata da protagonisti culminata con lo Scudetto, conoscono già le coordinate della nuova stagione: il campionato prenderà il via nel weekend del 22-23 agosto 2026 e terminerà il 29-30 maggio 2027. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, ufficiale il calendario 2026/27: tutte le date tra Serie A, Coppa Italia e Champions

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