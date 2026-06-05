Serie A 2026-27 | arriva il nuovo calendario con l’IA di Fastbreak

Notizia in breve

È stato pubblicato il nuovo calendario di Serie A per la stagione 2026-27, realizzato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale di Fastbreak. Tra le novità, i derby tra Inter e Milan, Lazio e Roma, e Juventus e Torino sono stati riprogrammati in date diverse rispetto al passato. Alcune partite tra squadre di alta classifica sono state inserite in periodi in cui le squadre saranno impegnate nelle competizioni europee, evitando sovrapposizioni.