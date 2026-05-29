La Serie A 202627 avrà inizio il 15 agosto, con le prime partite in programma nel fine settimana. La stagione si concluderà il 26 maggio 2027, con l’ultima giornata prevista per il fine settimana. La Lega Calcio ha annunciato il calendario, che prevede turni settimanali e pause per le nazionali. Le partite si giocheranno principalmente nel weekend, con alcune gare infrasettimanali.

La nuova stagione del calcio italiano ha finalmente una data di partenza, almeno per quanto riguarda la stesura dei blocchi di partenza. Come riportato dall’agenzia di stampa ANSA, il sipario sul calendario della Serie A 20262027 si alzerà ufficialmente venerdì 5 giugno, a partire dalle ore 18:30. La Lega Nazionale Professionisti Serie A ha scelto una cornice di assoluto prestigio per svelare la sequenza delle trentotto giornate del prossimo campionato, traslocando l’evento all’interno del monumentale Teatro Regio di Parma. Il sorteggio non sarà un appuntamento isolato, ma rappresenterà il momento clou della giornata inaugurale della terza edizione del Festival della Serie A, la kermesse che per tre giorni trasformerà la città emiliana nell’epicentro del calcio nostrano. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Serie A 2026/27, data e orario del nuovo calendario

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