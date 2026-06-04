Serie A 2026 27 domani verrà svelato il nuovo calendario

Domani alle 18:30 sarà annunciato il calendario della Serie A 202627. La stagione inizierà il 23 agosto 2026 e si concluderà il 30 maggio 2027. La pubblicazione del calendario segnerà l'inizio della pianificazione delle partite e degli impegni delle squadre per l’intera stagione. La data dell’evento è stata comunicata ufficialmente.

Ci siamo: domani, alle 18:30, verrà svelato il calendario della Serie A 202627. Ricordiamo che si inizia il 23 agosto 2026 e si finisce il 30 maggio 2027. Ecco i criteri di compilazione. Calendario Serie A: i criteri. Dalla stagione 202627 il calendario della Serie A introdurrà alcune novità organizzative importanti, a partire dall’accorpamento delle finestre Fifa di settembre e ottobre in un’unica pausa con quattro giorni dedicati alle nazionali, con conseguente stop del campionato tra il 27 settembre e il 4 ottobre 2026. Sul fronte del campionato, viene confermata la struttura con calendario asimmetrico tra andata e ritorno e un intervallo minimo di otto giornate tra le sfide contro lo stesso avversario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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