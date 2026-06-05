Serata oltre i limiti con Bebe Vio Oggi c’è Cevoli
Nella serata di oggi, piazzale Ceccarini ha accolto un pubblico numeroso per un evento con Bebe Vio. La campionessa ha dialogato con la scrittrice e attrice Eleonora Mazzoni, davanti a una piazza gremita di persone. La scena si è svolta sotto le luci della sera, con la presenza di molti spettatori che hanno ascoltato attentamente le parole di Vio.
Serata intensa in piazzale Ceccarini. Sul palco Bebe Vio. Davanti a lei una piazza piena di persone che hanno ascoltato le parole della campionessa in dialogo con la scrittrice e attrice Eleonora Mazzoni. Quella di Bebe Vio è stata una testimonianza potente. Quanto ha fatto è la più grande prova della frase che era alla radice della serata, ovvero: Sembra impossibile allora si può fare. La campionessa era la prima ospite del Festival del fundraising che si svolge a Riccione, in una tre giorni capace di concentrare motivazioni, ascolto e obiettivi. Nel corso della serata Bebe Vio ha ripercorso le tappe della sua straordinaria vita sportiva e personale, concentrandosi sul cuore del suo impegno sociale con l’associazione Art4sport e la sua Academy, nate per sostenere e promuovere lo sport come terapia per bambini con amputazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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