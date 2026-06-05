Nella serata di oggi, piazzale Ceccarini ha accolto un pubblico numeroso per un evento con Bebe Vio. La campionessa ha dialogato con la scrittrice e attrice Eleonora Mazzoni, davanti a una piazza gremita di persone. La scena si è svolta sotto le luci della sera, con la presenza di molti spettatori che hanno ascoltato attentamente le parole di Vio.

Serata intensa in piazzale Ceccarini. Sul palco Bebe Vio. Davanti a lei una piazza piena di persone che hanno ascoltato le parole della campionessa in dialogo con la scrittrice e attrice Eleonora Mazzoni. Quella di Bebe Vio è stata una testimonianza potente. Quanto ha fatto è la più grande prova della frase che era alla radice della serata, ovvero: Sembra impossibile allora si può fare. La campionessa era la prima ospite del Festival del fundraising che si svolge a Riccione, in una tre giorni capace di concentrare motivazioni, ascolto e obiettivi. Nel corso della serata Bebe Vio ha ripercorso le tappe della sua straordinaria vita sportiva e personale, concentrandosi sul cuore del suo impegno sociale con l’associazione Art4sport e la sua Academy, nate per sostenere e promuovere lo sport come terapia per bambini con amputazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Serata oltre i limiti con Bebe Vio. Oggi c’è Cevoli

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