La Perla Verde si prepara al Festival del Fundraising | giornata d' esordio con Bebe Vio

La Perla Verde si prepara al Festival del Fundraising, che si terrà dal 3 al 5 giugno a Riccione. La giornata di apertura vede la partecipazione di Bebe Vio. L'evento è il principale appuntamento europeo dedicato al settore del non profit e alla raccolta fondi. Riccione si prepara a diventare il centro dell’attività solidale internazionale durante questa tre giorni.

Manca una settimana all’inizio del Festival del Fundraising, l'appuntamento europeo di riferimento per il mondo del non profit e della raccolta fondi che, dal 3 al 5 giugno, trasformerà Riccione nel cuore pulsante della solidarietà internazionale. La manifestazione si prepara ad accogliere oltre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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