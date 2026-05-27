La Perla Verde si prepara al Festival del Fundraising | giornata d' esordio con Bebe Vio

Da riminitoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Perla Verde si prepara al Festival del Fundraising, che si terrà dal 3 al 5 giugno a Riccione. La giornata di apertura vede la partecipazione di Bebe Vio. L'evento è il principale appuntamento europeo dedicato al settore del non profit e alla raccolta fondi. Riccione si prepara a diventare il centro dell’attività solidale internazionale durante questa tre giorni.

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Manca una settimana all’inizio del Festival del Fundraising, l'appuntamento europeo di riferimento per il mondo del non profit e della raccolta fondi che, dal 3 al 5 giugno, trasformerà Riccione nel cuore pulsante della solidarietà internazionale. La manifestazione si prepara ad accogliere oltre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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