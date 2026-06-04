Le parole di Bebe Vio accendono il Festival del Fundraising | ora tocca a Cecchettin e Cevoli

Da riminitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì sera, in piazzale Ceccarini, Bebe Vio ha parlato durante l'apertura del Festival del Fundraising, una tre giorni dedicata a iniziative di raccolta fondi. Le sue parole hanno coinvolto il pubblico presente. Dopo il suo intervento, sono previsti altri interventi di Cecchettin e Cevoli.

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Bebe Vio ha saputo toccare le corde più profonde dei presenti mercoledì sera (3 giugno) in piazzale Ceccarini, dando il via alla tre giorni del Festival del Fundraising. La campionessa ha letteralmente conquistato il pubblico in un incontro gratuito aperto alla cittadinanza, aprendo la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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