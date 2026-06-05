Sequestrati 6 fabbricati in costruzione a Policastro Bussentino | 32 indagati

Notizia in breve

Questa mattina sono stati sequestrati sei fabbricati in costruzione a Policastro Bussentino. Coinvolti nelle operazioni, oltre 30 indagati sono stati iscritti nel registro. Le forze di polizia, tra Guardia di Finanza, Carabinieri e il Reparto Forestale, hanno eseguito i controlli e messo sotto sequestro le strutture in fase di realizzazione. L’operazione si è svolta congiuntamente e in modo coordinato.