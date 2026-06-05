Sequestrati 6 fabbricati in costruzione a Policastro Bussentino | 32 indagati
Questa mattina sono stati sequestrati sei fabbricati in costruzione a Policastro Bussentino. Coinvolti nelle operazioni, oltre 30 indagati sono stati iscritti nel registro. Le forze di polizia, tra Guardia di Finanza, Carabinieri e il Reparto Forestale, hanno eseguito i controlli e messo sotto sequestro le strutture in fase di realizzazione. L’operazione si è svolta congiuntamente e in modo coordinato.
Nella mattinata di oggi il personale della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Lagonegro – Guardia di Finanza e Carabinieri – del Reparto Carabinieri Forestali di Vallo della Lucania – Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano – e della Stazione Carabinieri di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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