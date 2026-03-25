Sette persone sono state iscritte nel registro degli indagati a seguito di un’operazione congiunta tra le forze dell’ordine di Cagliari, Olbia e Sassari, coordinata dalla Procura di Tempio Pausania. Durante le indagini sono stati sequestrati circa 250.000 euro in monete d’oro presumibilmente provenienti da un furto. Le autorità stanno proseguendo con le verifiche sulla provenienza e sulla destinazione del denaro.

Sette persone sono state iscritte nel registro degli indagati a seguito di un’operazione congiunta tra le forze dell’ordine di Cagliari, Olbia e Sassari, con il coordinamento della Procura di Tempio Pausania. L’inchiesta, denominata Numisma, ha portato al sequestro di beni per circa 250mila euro e al recupero di una rarissima moneta d’oro sardo-bizantina raffigurante San Michele Arcangelo. Il caso riguarda un traffico internazionale di reperti numismatici che collegava la Sardegna alla città di Bologna, smantellando una rete attiva dal giugno 2022 fino al 2024. Le indagini hanno rivelato un giro d’affari stimato in mezzo milione di euro, coinvolgendo oltre 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monete d’oro rubate: 7 indagati, 250k sequestrati

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