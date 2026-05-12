Caso Matarrese | 14 indagati e 7,3 milioni sequestrati per bancarotta

In un'indagine sulla bancarotta di una società, sono state iscritte 14 persone nel registro degli indagati. Sono stati sequestrati circa 7,3 milioni di euro e sono emersi dettagli su come siano stati svuotati i conti bancari, accumulando circa 18 milioni di euro. Tra le persone coinvolte, alcuni vertici sono stati sottoposti a misura di arresto domiciliare. Le verifiche continuano per chiarire i dettagli dell'operazione.

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? Punti chiave Come sono stati svuotati i conti con 18 milioni di euro?. Chi sono i vertici coinvolti nella richiesta di arresto domiciliare?. Quale meccanismo ha permesso di falsificare i bilanci del gruppo?. Come influirà il sequestro sulla filiera economica del territorio barese?.? In Breve Dissipazione di oltre 18 milioni di euro dal patrimonio delle cinque società coinvolte.. Interrogatorio preventivo fissato per il 20 maggio per quattro amministratori indagati.. Mancato versamento sistematico di circa 7 milioni di euro di imposte dovute.. Impatto economico rilevante sul settore edile e sulla filiera degli appalti baresi.. La Guardia di...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Matarrese: 14 indagati e 7,3 milioni sequestrati per bancarotta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bancarotta fraudolenta e frode, sequestrati 2 milioni di euro e denunciati tre imprenditoriI finanzieri del Comando Provinciale di Lecce ha scoperto un meccanismo fraudolento messo in atto da un gruppo societario con sede legale in Foggia. Due imprenditori interdetti per bancarotta, sequestrati beni per 1,5 milioni di euro [VIDEO]Due imprenditori sono stati raggiunti da una misura cautelare interdittiva con divieto di esercitare cariche societarie.