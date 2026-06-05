Sequestrata picchiata e costretta a spacciare a Palestrina per debiti di droga | tre arresti

Tre persone sono state arrestate a Palestrina con l’accusa di aver sequestrato, picchiato e costretto una donna a spacciare droga per saldare un debito. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Frascati, che hanno individuato e fermato i soggetti coinvolti. La donna è stata liberata e assistita dalle forze dell’ordine. L’indagine continua per accertare ulteriori responsabilità e dettagli sulla vicenda.

È passata anche per Palestrina la drammatica vicenda di violenza, sequestro e sfruttamento portata alla luce dai Carabinieri della Compagnia di Frascati. Nelle scorse ore, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) della Procura della Repubblica di Roma, i militari hanno eseguito. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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