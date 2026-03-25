Nella giornata di ieri, i carabinieri del Reparto Operativo e del Nucleo Investigativo di Frosinone hanno effettuato un'operazione in una piazza della città. Durante il blitz sono stati arrestati due uomini, di 45 e 18 anni, entrambi residenti a Frosinone e di origini marocchine ed egiziane. Sono stati sequestrati droga e un criptofonino.

I militari del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo – del Comando Provinciale di Frosinone hanno effettuato l’arresto di due uomini, un 45enne di origini marocchine e un 18enne di origini egiziane, entrambi residenti a Frosinone. Questi sono stati colti in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri, ricevuta notizia riguardo a una fiorente “piazza di spaccio” attiva tutto il giorno in una zona centrale ma defilata del Comune di Frosinone, hanno prontamente organizzato un servizio di osservazione discreta. Durante tale operazione, sono riusciti a fermare quattro soggetti acquirenti di crack e hashish, i quali sono stati successivamente segnalati alla locale Prefettura come assuntori di stupefacenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Frosinone: blitz in piazza di spaccio, due arresti, sequestrata droga e un criptofonino

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