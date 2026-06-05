Senzanima annuncia l’arrivo di Vendetta, una nuova storia fantasy con toni dark. La pubblicazione è prevista a breve e rappresenta un’aggiunta alla serie. La trama si concentra su temi cupi e violenti, tipici del genere dark fantasy. La casa editrice comunica che il libro sarà disponibile nelle librerie e online nelle prossime settimane.

Una storia fantasy dai forti toni dark sta per giungere ed è un’uscita impossibile da farsi sfuggire. Arriverà il 5 giugno in libreria e fumetteria VENDETTA, il nuovo capitolo della fortunata serie SENZANIMA che racconta le avventure crude e sanguinarie della giovinezza di Dragonero, nata dalla penna di Luca Enoch e Stefano Vietti. Senzanima: Vendetta -©Sergio Bonelli Editori Nella decisione di Ian di lasciare la famiglia e seguire l’avventura con la compagnia dei Senzanima ha molto pesato un tragico accadimento avvenuto a Silverhide circa un anno prima dei fatti qui narrati. Una notte, una Gilda di schiavisti cercò di rapire Gheba, il gigante karkassero che per Ian era come un fratello, ma non riuscendovi, lo uccise. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Senzanima si amplia con Vendetta

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Sergio Bonelli Editore presenta “SENZANIMA. VENDETTA”Il 5 giugno arriverà in libreria e fumetteria “Vendetta”, il nuovo capitolo della serie “Senzanima”.

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