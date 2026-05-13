Una delle novità videoludiche più sorprendenti di quest’anno, che combina elementi di un film Disney con il genere survival horror, si arricchisce ora di una serie di fumetti. Questa espansione narrativa arriva dopo il successo del gioco indie, che ha attirato l’attenzione di pubblico e critica. La nuova produzione in formato cartaceo promette di approfondire ulteriormente il mondo e i personaggi già noti, offrendo nuove prospettive agli appassionati.

La sorpresa indie di quest’anno, che è un perfetto incrocio tra un film Disney e survival horror, sta per avere una nuova storia in formato fumettistica. Tora Edizioni e Li le Sewing Machine annunciano l’avvio di una partnership dedicata allo sviluppo editoriale di Bye Sweet Carole, l’opera creata da Chris Darril che negli ultimi mesi ha segnato uno dei passaggi più rilevante per il videogioco italiano sulla scena internazionale. L’accordo nasce con un obiettivo preciso: ampliare il mondo narravo di Bye Sweet Carole, rafforzarne le tematiche centrali e accompagnare i suoi personaggi oltre i confini del videogioco, attraverso una linea di pubblicazioni pensata per il mercato italiano e internazionale.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Una delle sorprese videoludiche di quest’anno si amplia con diversi fumetti

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