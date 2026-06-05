Senza biglietto non puoi salire | ragazzino di 11 anni lasciato a piedi dal bus perché ha dimenticato l’abbonamento

Un ragazzino di 11 anni è stato fatto scendere da un autobus perché aveva dimenticato l’abbonamento. L’autista ha rifiutato di far salire il minore senza il biglietto e lo ha fatto scendere prima di partire. La scena si è svolta in una tratta urbana, senza che ci siano stati altri interventi. Non ci sono state denunce o interventi delle autorità. La famiglia del giovane ha riferito l’accaduto alle autorità competenti.

“Senza biglietto non puoi salire “: un ragazzino di 11 anni è stato lasciato a piedi dall’autista di un autobus, reo di aver lasciato a casa l’abbonamento. È successo nella tratta da Luserna San Giovanni, dove il ragazzino frequenta la prima media, a Torre Pellice, dove abita. L’11enne doveva rientrare a casa da scuola, ma l’autista, nonostante le giustificazioni, è stato categorico. Lo racconta l’edizione torinese de La Stampa. “Mi scusi questa mattina mi sono scordato di prendere l’abbonamento sono uscito di corsa”, avrebbe detto lo studente all’autista che, però, gli avrebbe risposto negativamente: “Senza biglietto non puoi salire”. A quel punto il ragazzino ha cercato di farsi riconoscere, frequentando la tratta tutti i giorni, ma il conducente è rimasto della sua idea: non farlo salire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Senza abbonamento non sali: autista del bus lascia in mezzo alla strada un bambino di 11 anni

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