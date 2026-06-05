Un bambino di 11 anni è stato fatto scendere da un autobus nel Torinese perché non aveva l’abbonamento. L’autista ha deciso di farlo scendere senza ulteriori spiegazioni. Dopo un episodio simile verificatosi nel Bellunese, questa è un’altra situazione in cui un minore è stato allontanato dal mezzo pubblico per mancanza di titolo di viaggio. Non sono stati segnalati incidenti o conseguenze ulteriori.

Dopo il caso avvenuto nel Bellunese, un altro bambino è stato fatto scendere dall' autobus perché privo dell'abbonamento. Stavolta è successo nel Torinese, a Luserna San Giovanni. Stando a quanto riferito, il fatto si è verificato nella giornata di ieri, giovedì 4 giugno. Un bimbo di 11 anni, studente di scuola media, aveva lasciato a casa l'abbonamento del bus e tanto è bastato a convincere l'autista a lasciarlo in mezzo alla strada. Salito sul mezzo, il minorenne ha subito detto di non essere in possesso del documento di viaggio, che quella mattina, a causa della fretta, era stato dimenticato. "Non mi riconosce? Mi ha già visto altre volte", avrebbe tentato il minore, come riportato da La Stampa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bimbo di 11 anni non ha l'abbonamento del bus, l'autista lo fa scendere: il caso nel Torinese

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Vicenza, crede di non avere con sé l'abbonamento. Quindicenne disabile fatto scendere dall'autobus

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